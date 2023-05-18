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    Оружие и боеприпасы незаконно хранил житель ВКО

    18 Мая 2023, 21:37

    СЕРЕБРЯНСК. КАЗИНФОРМ - При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Серебрянске был выявлен факт хранения незарегистрированного оружия. В частном секторе у одного из жителей города полицейские изъяли пять незарегистрированных гладкоствольных ружей, ствол от мелкокалиберной винтовки, три охотничьих ножа, а также более 50 патронов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В пресс-службе ДП ВКО пояснили, что полицейские выясняют, происхождение оружия. Назначены баллистические экспертизы. В регионе проходит акция «Сдай оружие», в рамках которой граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы вооружения, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

    За добровольную сдачу оружия и боеприпасов предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния. Для сдачи оружия нужно обратиться с заявлением в любой отдел полиции или позвонить по телефону «102».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область МВД РК
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