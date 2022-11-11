Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Оружие и боеприпасы нашли жамбылские полицейские

    11 Ноября 2022, 15:12

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Безопасность на улицах обеспечивают стражи порядка в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения дорожной безопасности и правопорядка на улицах и в общественных местах населенных пунктов области, для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений на территории региона c 9 по 11 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. - Благодаря профилактической работе за первые сутки ОПМ удалось выявить около тысячи административных правонарушений. Чаще всего это мелкое хулиганство, нарушение тишины, неправильное хранение оружия, распитие спиртных напитков в общественных местах, пребывание несовершеннолетних в ночное время вне дома».

    По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов в первый день ОПМ раскрыли два ранее совершенных уголовных правонарушения, зарегистрировали семь преступлений, задержали одного подозреваемого, находившегося в розыске.

    Параллельно полицейские проверяли дачные массивы, заброшенные стройки, чердачные и подвальные помещения. Посещали неблагополучные семьи, владельцев гражданского оружия, иностранцев, обходили рынки и другие места торговли, а также места концентрации несовершеннолетних и молодежи, пресекали факты безнадзорности и антиобщественных действий.

    В департаменте сообщили о выявленном в ходе оперативно-профилактического мероприятия факте незаконного хранения оружия 53-летним жителем Шуского района.

    При проверке крестьянского хозяйства, расположенного возле села Бирликустем, сотрудники полиции обнаружили охотничье ружье 16-го калибра и патроны к нему. В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 482 части 1 КоАП РК. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере 76 тысяч тенге.

    Фото:s1.1zoom.me

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело
    Спецоперация КНБ: канал незаконного оборота оружия перекрыли в Актау и Таразе
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане