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    Оружие и боеприпасы нашли сотрудники ДУИС

    1 Сентября 2022, 17:13

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Выявлено два местонахождения оружия и боеприпасов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками учреждения №71 департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области и Жетысуской области при проведении ОПМ «Кару» совместно с УКП ДП Жетысуской области была проведена оперативная работа по выявлению местонахождения оружия и боеприпасов, похищенных в ходе январских событий. В результате оперативно-розыскных мероприятий под бетонными плитами на окраине села Шымыр Ескельдинского района обнаружены пистолет «Байкал» с одним магазином, пистолет СПШ, два магазина пистолета Макарова и 16 патронов калибра 9 мм.

    Также, возле села Тастобе Каратальского района в арыке обнаружены два магазина от оружия с 6 патронами.

    Оба факта зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Алматинская область Борьба с преступностью Жетысуская область Январские события
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