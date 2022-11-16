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    Оружие и боеприпасы хранил у себя дома житель Абайской области

    16 Ноября 2022, 14:24

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы изъяли у жителя Жарминского района области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    3 ноября в ходе ОПМ «Браконьер» поступила оперативная информация, что житель 50-летний житель города Шара возможно хранит у себя дома незаконное огнестрельное оружие. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП ДП области с привлечением ПСН «Бүркіт» НГ МВД РК и Жарминского РОП в жилом доме 50-летнего мужчины со шкафа в коридоре дома и с тумбы в прихожей комнате изъяты незаконно хранящееся ружье и травматический пистолет с патронами без соответствующих разрешительных документов.

    Согласно заключению специалиста оперативно-криминалистического управления ДП, ружье является нарезным одноствольным однозарядным охотничьим карабином ТОЗ-16 калибра 5,6 мм, а пистолет - бесствольным пистолетом ПБ-4-1МЛ, комплекса ОСА калибра 18х45мм. Оба изъятых оружия пригодны к стрельбе.

    В ходе проверки по специальным базам МВД установлено, что мужчина не является законным владельцем оружия. По данному факту начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» . Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


    Фото:polisia.kz
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