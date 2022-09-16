Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Оружейный схрон обнаружили в Алматинской области

    16 Сентября 2022, 22:08

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские обнаружили схрон с оружием в районе свалки строительных отходов вблизи города Конаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вблизи города Конаев обнаружили четыре охотничьих гладкоствольных ружья и 22 патрона 12 калибра», - сообщили в полиции.

    По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.287 УК РК. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к хранению оружия и боеприпасов. Изъятые вещественные доказательства направлены на судебно-баллистическую экспертизу.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спецоперация КНБ: канал незаконного оборота оружия перекрыли в Актау и Таразе
    Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Актюбинской области
    Пистолет и патроны изъяли у курьера в Алматы
    Очередной схрон с оружием и боеприпасами найден в области Жетысу
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске