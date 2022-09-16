Оружейный схрон обнаружили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские обнаружили схрон с оружием в районе свалки строительных отходов вблизи города Конаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вблизи города Конаев обнаружили четыре охотничьих гладкоствольных ружья и 22 патрона 12 калибра», - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.287 УК РК. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к хранению оружия и боеприпасов. Изъятые вещественные доказательства направлены на судебно-баллистическую экспертизу.

Фото: polisia.kz