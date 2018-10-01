Оружейным залпом проводили зерендинцы в последний путь ветерана-фронтовика

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Общественность Зерендинского района простилась и проводила в последний путь ветерана-фронтовика, жительницу села Зеренды - 94-летнюю Нину Левченко. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Зерендинского района.

«Уходят от нас ветераны войны, которые своим подвигом и отвагой приближали нашу победу, подарив нам мирное небо над головой. Но память о них останется навсегда в наших сердцах. И сегодня, мы прощаемся с одним из последних солдатов той войны - Левченко Ниной Митрофановной. Мы глубоко скорбим о смерти и разделяем боль утраты со всеми родными и близкими ветерана. В памяти зерендинцев Нина Митрофановна навсегда останется справедливым, добрым, мудрым и оптимистичным человеком», - отметил в своей траурной речи аким Зерендинского района Мереке Мустафин.





На траурном митинге также выступил начальник районного отдела по делам обороны Акжолтай Уалиахметов. В честь ветерана войны была объявлена минута молчания и прогремел трехкратный оружейный залп.

«Нина Левченко родилась в 1924 году. Призванная на фронт в январе 1944 года, она принимала участие в боевых действиях в составе 128-ой отдельной батареи связи на Западной Украине. За храбрость, проявленную в боях, Н. Левченко была награждена орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны 2-ой степени», медалями «За боевыми заслуги», «За освобождение Украины» и многими другими юбилейными медалями. В послевоенный период долгие годы до выхода на заслуженный отдых работала в Зерендинском отделении госбанка», - рассказали в ведомстве.

Как было отмечено, в Зерендинском районе теперь проживает лишь один ветеран ВОВ.



