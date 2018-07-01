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Задержанные по делу Дениса Тена признались в совершении преступления

24 Июля 2018 09:33 638
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Задержанные по делу Дениса Тена признались в совершении преступления

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один из подозреваемых в убийстве известного фигуриста Дениса Тена выдал орудие убийства в ходе проверки показаний на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДВД Алматы.

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«В настоящее время досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 99 ч.2 УК РК, СУ ДВД продолжается. Подозреваемые Киясов Н.Д. и Кудайбергенов А.Б. дали признательные показания в совершении данного преступления и выдали вещественные доказательства. В частности, подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний на месте показал место, где было спрятано орудие убийства - нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела», - сообщили в ДВД. 

В Департаменте также отметили, что по данному уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, судебно-медицинская экспертиза, медико-криминалистическая экспертиза орудия  преступления, медико-биологическая экспертиза  и др.

«В ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов Н.Д. признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тен. Вместе с тем, установлены очевидцы преступления,  с которыми проведено опознание подозреваемых. В ходе следствия подозреваемым в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК, разъяснены их права, в том числе право отказаться от дачи показаний, свидетельствовать против себя, они обеспечены защитой адвокатов, имеющих соответствующие лицензии», - добавили в пресс-службе департамента.

Напомним, 19 июля в результате нападения автоворов известный фигурист Денис Тен получил ножевые ранения и позже скончался в больнице из-за большой кровопотери.

ДВД Алматы уже задержало двух подозреваемых в убийстве спортсмена.

 

 

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Ключевые слова: Денис Тен,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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