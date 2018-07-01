Задержанные по делу Дениса Тена признались в совершении преступления

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один из подозреваемых в убийстве известного фигуриста Дениса Тена выдал орудие убийства в ходе проверки показаний на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДВД Алматы.

«В настоящее время досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 99 ч.2 УК РК, СУ ДВД продолжается. Подозреваемые Киясов Н.Д. и Кудайбергенов А.Б. дали признательные показания в совершении данного преступления и выдали вещественные доказательства. В частности, подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний на месте показал место, где было спрятано орудие убийства - нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела», - сообщили в ДВД.



В Департаменте также отметили, что по данному уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, судебно-медицинская экспертиза, медико-криминалистическая экспертиза орудия преступления, медико-биологическая экспертиза и др.



«В ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов Н.Д. признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тен. Вместе с тем, установлены очевидцы преступления, с которыми проведено опознание подозреваемых. В ходе следствия подозреваемым в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК, разъяснены их права, в том числе право отказаться от дачи показаний, свидетельствовать против себя, они обеспечены защитой адвокатов, имеющих соответствующие лицензии», - добавили в пресс-службе департамента.

Напомним, 19 июля в результате нападения автоворов известный фигурист Денис Тен получил ножевые ранения и позже скончался в больнице из-за большой кровопотери.

ДВД Алматы уже задержало двух подозреваемых в убийстве спортсмена.