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    Оркнейские острова хотят выйти из состава Великобритании и стать частью Норвегии

    4 Июля 2023, 20:07

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Недовольные недостаточным финансирование со стороны Великобритании, власти Оркнейских островов готовы рассмотреть выход из состава Соединенного Королевства и присоединение к Норвегии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Глава совета Оркнейских островов Джеймс Стокан заявил о готовности островов изменить свой статус и даже стать самоуправляемой территорией Норвегии.

    Во вторник в местные органы власти будет направлено ходатайство о рассмотрении «альтернативных форм управления».

    Оркнейские острова, по мнению Стокана, не получают справедливого финансирования от Великобритании. В связи с чем, он призвал советников поддержать его идею найти новые способы обеспечить большую финансовую безопасность и экономические возможности для местных жителей.

    Выступая в понедельник в программе «Today» на BBC Radio 4, Стокан отметил, что «мы с завистью смотрим на общины в Норвегии, где у них совершенно другой подход к отдаленным и сельским районам».

    Ранее в 2017 году Совет Оркнейских островов провел голосование на предмет большей автономии для островов. Стоит отметить, что члены совета тогда не поддержали полную независимость Оркнейских островов.

    Официальный представитель премьер-министра Риши Сунака заявил, что Великобритания не собирается изменять соглашение с Оркнейскими островами.

    Оркнейские острова ранее находились под контролем Норвегии и Дании, пока не стали частью Шотландии в 1472 году.

    Правительство Шотландии заявило, что в 2023–2024 годах Совет Оркнейских островов получит 89,7 млн фунтов стерлингов на финансирование услуг, плюс дополнительные 4,6 млн фунтов стерлингов за счет увеличения муниципального налога на 10%.

    Правительство Норвегии отказалось комментировать выдвинутые Оркнейскими островами предложения.

    Оркнейские острова – это архипелаг на северо-востоке от Шотландии с населением чуть более 21 000 человек. Их общая площадь составляет 1025 кв. м.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Великобритания Мировые новости Норвегия
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