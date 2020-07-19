Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Оргкомитет Токио-2020 подтвердил расписание олимпийских соревнований

    19 Июля 2020, 22:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио подтвердил состав мероприятий для каждой соревновательной сессии Олимпийских игр Токио-2020 после их переноса на 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Токио-2020, Международный Олимпийский комитет и Международный Паралимпийский комитет в апреле договорились о том, что с учетом критического влияния расписания соревнований на каждый аспект подготовки каждая сессия соревнований 2021 года будет в принципе планироваться так, как это первоначально планировалось на 2020 год. Это нашло свое отражение в утвержденном графике проведения соревнований, в котором было отмечено, что по оперативным соображениям время начала и окончания некоторых соревнований было скорректировано.

    Мероприятия в 2021 году будут проходить на тех же соревновательных площадках, которые планировалось использовать в 2020 году. Подготовка к Играм продолжается, так как «Токио-2020» работает над решением оставшихся вопросов, в том числе по срокам использования объектов.

    Автор:

    Спорт Олимпиада Япония
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей