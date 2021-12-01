Оргкомитет Пекин-2022 провел дипломатический брифинг касательно зимних Олимпийских игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представители более чем 70 стран приняли участие в дипломатическом брифинге, проведенном организаторами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Оргкомитет Пекин-2022 представил обновленную информацию на встрече в столице Китая, в которой также приняли участие представители Международного олимпийского комитета (МОК) и национальных олимпийских комитетов.

Встреча проходила в то время, когда несколько стран, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию, рассматривают возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр из-за проблем с правами человека в Китае.

Представители Министерства иностранных дел представили на брифинге программу для международных высокопоставленных лиц, охватывающую прибытие и отъезд, размещение, транспорт и безопасность для лидеров государств и министров спорта во время Игр.

Готовность места проведения соревнований, проведение соревнований, протоколы COVID-19 и наследие также обсуждались во время брифинга по Пекину 2022.

«Это очень долгий и сложный путь, не только из-за трудностей, связанных с организацией зимних Игр, но и из-за необходимости организовать их в среде, где действует COVID, - сказал председатель Координационной комиссии МОК Хуан Антонио Самаранч. - Но я с большой гордостью сообщаю вам, что мы полностью уверены в том, что в феврале проведем выдающиеся Игры. Но для того, чтобы быть выдающимися, прежде всего, они должны быть безопасными. Мы уверены в мерах по охране здоровья, принятых нашими хозяевами в Пекине при экспертной поддержке Всемирной организации здравоохранения, что Игры будут безопасными».