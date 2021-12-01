Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Оргкомитет Пекин-2022 провел дипломатический брифинг касательно зимних Олимпийских игр

    1 Декабря 2021, 21:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представители более чем 70 стран приняли участие в дипломатическом брифинге, проведенном организаторами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Оргкомитет Пекин-2022 представил обновленную информацию на встрече в столице Китая, в которой также приняли участие представители Международного олимпийского комитета (МОК) и национальных олимпийских комитетов.

    Встреча проходила в то время, когда несколько стран, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию, рассматривают возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр из-за проблем с правами человека в Китае.

    Представители Министерства иностранных дел представили на брифинге программу для международных высокопоставленных лиц, охватывающую прибытие и отъезд, размещение, транспорт и безопасность для лидеров государств и министров спорта во время Игр.

    Готовность места проведения соревнований, проведение соревнований, протоколы COVID-19 и наследие также обсуждались во время брифинга по Пекину 2022.

    «Это очень долгий и сложный путь, не только из-за трудностей, связанных с организацией зимних Игр, но и из-за необходимости организовать их в среде, где действует COVID, - сказал председатель Координационной комиссии МОК Хуан Антонио Самаранч. - Но я с большой гордостью сообщаю вам, что мы полностью уверены в том, что в феврале проведем выдающиеся Игры. Но для того, чтобы быть выдающимися, прежде всего, они должны быть безопасными. Мы уверены в мерах по охране здоровья, принятых нашими хозяевами в Пекине при экспертной поддержке Всемирной организации здравоохранения, что Игры будут безопасными».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Олимпиада Китай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Платежи и налоги на 465 млрд тенге поступили в бюджет по товарам из КНР в 2022 году
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай