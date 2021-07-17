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    Оргкомитет Париж-2024 открыл веб-сайт с потенциальными тренировочными лагерями

    17 Июля 2021, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оргкомитет Париж-2024 запустил веб-сайт, на котором перечислены потенциальные места проведения тренировочных лагерей для спортсменов, участвующих в летних Олимпийских и Паралимпийских играх через три года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В списке более 770 объектов, и спортсмены, национальные олимпийские комитеты и национальные паралимпийские комитеты могут выбрать место для тренировок в зависимости от своих потребностей.

    Каждому объекту присвоен знак «Terre de Jeux 2024», который, по заявлению Paris 2024, гарантирует высокое качество оборудования и обстановки. Сайт доступен на английском, испанском и французском языках и содержит поисковую систему, позволяющую пользователям найти подходящие для них объекты, такие как проживание на территории, тренажерный зал, сауна или медпункт.

    Потенциальные тренировочные лагеря расположены в каждом регионе Франции и 95 из 101 департамента. В их число входят Реюньон в Индийском океане и Новая Каледония в Тихом океане.

    На сайте пользователи смогут узнать о принимающем регионе, что позволит приезжим командам познакомиться с местным туризмом, культурой, кухней и историей. Новые объекты будут добавляться регулярно, включая места для дополнительных видов спорта Парижа 2024 - брейкинга, скалолазания, скейтбординга и серфинга, которые станут известны в октябре.

    «Приезд в официальный тренировочный лагерь перед Играми гарантирует, что спортсмены получат преимущества от тренировочных объектов, соответствующих техническим требованиям, с дополнительным преимуществом эксклюзивного общения с принимающей страной, - сказал президент «Париж 2024» Тони Эстанге, трехкратный золотой медалист Олимпийских игр в гребле на каноэ. Регионы Франции готовы и ждут, чтобы принять вас и помочь вам открыть для себя богатство их наследия во время вашего пребывания».

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    Спорт Франция
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