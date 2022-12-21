Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выявлено 5 109 владельцев недвижимости, которые сдают жилье в аренду. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день налоговые органы не могут осуществлять проверки, поскольку действует мораторий. Но, вместе с тем, у нас есть контрольные функции, которые мы можем осуществлять вместе с Министерством внутренних дел, в рамках контроля миграции иностранцев. Обеспечивается заполнение опросных листков соответствующими инспекторами полиции, с последующей передачей сведений в органы госдоходов», – сказал Д. Жаналинов.

По его словам, в настоящее время выявлено 5 109 владельцев недвижимости, которые сдают жилье в аренду. В том числе, 2 317 владельцев сдают жилье иностранным гражданам. Охвачено контролем 4 457 владельцев недвижимости, из них 1 410 производят уплату налогов, в 1 331 жилье сдается родственникам и друзьям. Оставшиеся 1 716 владельцев недвижимости в налоговых органах не зарегистрированы. По результатам проведенной работы, из 1 102 владельцев жилья 316 встали на учет, как индивидуальные предприниматели, 474 уплатили единый социальный платеж, 312 владельцев заявили о сдаче формы налоговой отчетности № 240 и № 270 в 2023 году.

Как сообщалось, 7 декабря 2022 года Президент РК подписал указ о продлении моратория на проверки с посещением субъектов МСБ.

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