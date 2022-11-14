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    Организовавшую подпольное казино преступную группу задержали в Алматы

    14 Ноября 2022, 12:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - МВД задержана преступная группа, организовавшая подпольное казино в Алматы. В казино игроки пробирались по кодовому слову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ночь на 13 ноября подразделениями департамента по борьбе с организованной преступностью МВД проведена спецоперация по задержанию преступной группы, организовавшей в одном из скрытых помещений города Алматы по улице Сатпаева подпольное казино.

    Запрещенное игорное заведение дислоцировалось в подвальном помещении многоквартирного жилого дома в Бостандыкском районе города. Вход туда был исключительно по кодовому слову. В момент спецоперации в казино находились свыше 20 посетителей, среди них были игроки с 30-летним стажем. В результате операции изъято свыше 20 единиц игрового оборудования, крупная сумма денежных средств, документация со списками имен посетителей, записями прихода и расхода денег.

    Предварительная сумма дохода от преступной деятельности составляет свыше 5 миллионов тенге в сутки. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 307 части 1 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Проводятся оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности организаторов подпольного казино.

    Фото: polisia.kz
    Алматы МВД РК
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