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    Организовать бесплатные перелеты для людей с инвалидностью предложил мажилисмен Абдиев

    12 Апреля 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Абдиев выступил с предложением организовать ряд льгот при авиаперелетах для людей с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мобильность людей с инвалидностью ограничена недоступностью авиаперевозок. Льготы и тем более бесплатный перелет не положены, а купить билет на самолет невозможно. Его стоимость зачастую превышает месячное социальное пособие. Да что говорить, когда с нынешними тарифами, авиабилеты не могут себе позволить даже здоровые работающие люди. В то же время, есть множество примеров в международной практике авиаперевозок, когда льготы пассажирам с инвалидностью предоставляются внутри страны. Это бесплатные перелеты один раз в год, скидки и другие особенные условия приобретения», - сказал Ерлан Абдиев, озвучивая свой депзапрос на пленарном заседании Мажилиса.

    Он напомнил, что такой эпизод был и на нашем рынке авиаперевозок, когда иностранная компания зашла на наш рынок с льготным пакетом, однако вскоре изменила политику, ориентируясь на других перевозчиков.

    «На сегодняшний день в стране численность людей с инвалидностью 1-й и 2-й категории составляет порядка 340 тысяч человек, детей с инвалидностью порядка 80 тысяч человек. Неужели у наших авиакомпаний, субсидируемых государством, нет возможности внести свой вклад в построение инклюзивного общества? Уверен, что дело не в возможностях, а в желании», - заявил депутат.

    Поэтому, в целях улучшения качества жизни и мобильности людей с инвалидностью, Е. Абдиев считает необходимым и справедливым предусмотреть на внутренние рейсы:

    - скидки или специальный тариф для людей с инвалидностью 1-й и 2-й группы в размере 50 % от стоимости билета;

    - этой же категории граждан один раз в год предоставлять бесплатный авиаперелёт в обе стороны;

    - сделать бесплатными перелеты для детей с инвалидностью;

    - в случае сопровождения, предусмотреть для данных лиц льготный тариф.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Транспорт Авиация
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