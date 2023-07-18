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    Организаторы финпирамиды выманили почти 770 млн тенге у жителей ЗКО

    18 Июля 2023, 11:57

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование в отношении представителей компании «Чиа Тай Фармасьютикал» по факту получения сведений о чтении Департамента АФМ по ЗКО, передает МИА «Казинформ».

    Эта компания позиционирует себя как инвестора и может получать высокий и стабильный доход. При этом «Чиа Тай Фармасьютикал» привлекала денежные средства физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.

    Суммарная сумма на сегодняшний день составляет более 769 млн тенге.

    «В настоящее время подозревается в возбуждении уголовного дела в связи с возбуждением уголовного дела в отношении двух месяцев задержания под стражу. Досудебное расследование продолжается», - сообщили в АФМ.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Финансовая пирамида
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