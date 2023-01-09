Организаторы Australian Open разрешили теннисистам с COVID-19 участвовать в турнире

СИДНЕЙ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) разрешили участникам турнира, получившим положительный результат теста на коронавирус, не сообщать об этом и продолжать соревнования, если чувствуют себя достаточно хорошо. Соответствующее заявление в понедельник сделал исполнительный директор Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крейг Тили, комментарий которого приводит газета The Age, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По словам Тили, организаторы турнира не будут предъявлять никаких требований, касающихся тестирования на COVID-19, для теннисистов.

«Мы уже объявили игрокам Australian Open, а также более 12 тысяч сотрудникам турнира, что им лучше остаться дома, при плохом самочувствии. Мы полагаем, что среди игроков будут те, кто примет участие в соревнованиях с [диагнозом] COVID-19», - сказал Тили, отметив, что игрокам лишь рекомендуется сообщить организаторам о положительном результате теста, чтобы врач соревнований мог следить за состоянием их здоровья.

В Tennis Australia отметили, что зрителям необязательно иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.

«Всем, кто чувствует себя плохо, рекомендуется следовать рекомендациям правительства: сдать анализ на COVID-19 и оставаться в изоляции пять дней, если результат окажется положительным», - отметили в федерации.

Как ожидается, игры Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января, в этом году посетят не менее 900 тысяч зрителей, поскольку власти страны отменили все санитарные требования и ограничения, принятые на фоне пандемии коронавируса. В прошлом году из-за строгих эпидемических правил австралийского правительства сербский теннисист Новак Джокович, бывший на тот момент первой ракеткой мира, был отстранен от участия в турнире. Он был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он был вынужден покинуть страну.

В июне 2020 года сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом на турнире в Хорватии.





Фото: drmichellecleere.com















