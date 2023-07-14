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      Алматинская область

    Организаторов «Qnet» приговорили к 6 годам лишения свободы

    14 Июля 2023, 18:55

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В деятельность финансовой пирамиды были привлечены 30 казахстанцев, которые вложили 25 млн тенге личных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС области Абай.

    В 2018 году один из организаторов финпирамиды зарегистрировался на сайте международной компании «Qnet», получив сертификат независимого представителя.

    В начале марта 2021 года он решил создать финансовую пирамиду на территории Алматинской области. Для осуществления своего преступного умысла, мужчина взял в свою команду знакомого, ранее осужденного.

    «С целью осуществления своего преступного умысла, К. и Б. действовали под прикрытием интернет-торговли продуктов международной компании «Qnet», зарегистрированной в Малайзии. Для участия в совместной деятельности, граждане должны были произвести взносы в размере от 780 000 тенге до 1 200 000 тенге для регистрации в качестве независимого представителя компании «Qnet» и приобретения клубной карты путешествия», - сообщили в ДУИС.

    Для беспрепятственного и бесперебойного распространения финансовой пирамиды и наибольшего вовлечения участников, мужчины в 2021 году открыли офис, взяв в аренду помещение. В офисе К организовывал тщательно выстроенную рекламную компанию путем проведения встреч, лекций, обучающих семинаров и оказания психологического воздействия на участников.

    «В результате в деятельность финансовой пирамиды К. и Б. были привлечены в общей сложности 30 граждан Республики Казахстан, которые в свою очередь, доверившись им, находясь в заблуждении, вложили свои личные денежные средства на общую сумму 25 000 000 тенге. К и Б признаны виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьи 217 УК РК и были лишены свободы сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», - отметили в ДУИС.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Финансовая пирамида ДУИС Абайская область
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