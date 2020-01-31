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    Организаторов незаконного игорного бизнеса осудили в Алматы

    31 Января 2020, 15:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Членов организованной преступной группы, причастной к незаконному игорному бизнесу, осудили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    24 января 2020 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы к различным срокам наказания (в том числе лишению свободы от 5 до 10 лет) приговорены шесть членов организованной преступной группы, осуществлявшие незаконный игорный бизнес на территории города Алматы (ст.ст. 307 ч. 3 п. 1,2; 262 ч. 1, 2; 367 ч. 4 УК РК).

    «Департаментом экономических расследований по городу Алматы доказано, что данной преступной группой было организовано два игровых заведения, более 60 игровых точек, по которым функционировали игровые терминалы (магазины, автомоечные комплексы, компьютерные клубы, рынки), а так же складские помещения, приспособленные под цеха по изготовлению и ремонту игровых терминалов», - сообщили в пресс-службе ДЭР Алматы.

    В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий обнаружено и изъято более 230 игровых терминалов, компьютерная техника, предназначенная для незаконного игорного бизнеса, а так же более 15 млн тенге.

    В рамках исполнения решения Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью при прокуратуре Алматы работа по борьбе с теневой экономикой продолжается.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Судебный процесс
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