Организаторов финансовых пирамид осудили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Организаторов финансовых пирамид приговорили к 18 годам лишения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда Актобе.

Суд №2 города Актобе вынес приговор организаторам и участникам финансовых пирамид «Гарант 24», «Выгодный займ», «ESTATE Ломбард». Организаторов данных финпирамид приговорили к 18 годам лишения свободы, остальных участников - от 6 до 18 лет лишения свободы.

Уголовное дело направили в суд в июне 2021 года. Преступники обманули 17 тыс. казахстанцев, причиненный ущерб составил более 30 млрд тенге.

22 февраля сообщалось о задержании директоров ломбардов в Восточно-Казахстанской области , Караганде , Таразе , Актау . В Павлодаре глав региональных ломбардов ТОО «Estate Ломбард» и ТОО «Гарант 24» взяли под стражу .

В отношении руководителей ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ» зарегистрировано 32 уголовных дела. В конце апреля Министерство внутренних дел Казахстана из Молдовы экстрадировали Мурзабекова А.П., которого 27 февраля по запросу казахстанского МВД задержали в столице Молдовы и водворили в следственный изолятор Кишинева. А. Мурзабеков является учредителем ТОО «Гарант 24 Ломбард». Он руководил преступной деятельностью еще двух организаций: «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ». Все вышеуказанные компании создали на территории РК финансовую пирамиду.



