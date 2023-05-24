Организаторов финансовой пирамиды установили в Жезказгане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четверо жителей городов Жезказган, Алматы и Астана подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды на территории Жезказгана под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту «MetaGo». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«По предварительной информации, они вовлекли более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков. Указанные лица были установлены сотрудниками департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит», - сообщили в АФМ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.



