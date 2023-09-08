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    08:19, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Организатора онлайн-магазина по продаже наркотиков задержали в Уральске

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции ЗКО задержан 28-летний житель Уральска, который создал интернет-магазин и организовал продажу наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В его квартире обнаружены 70 zip-пакетиков, 13 свертков из фольги с веществами растительного происхождения темно-зеленого цвета со специфическими запахами. Согласно заключению эксперта изъятые вещества являются марихуаной весом более 2 кг. Также изъяты магниты, измельчитель, весы, скотч, фольга, ножницы и системный блок от компьютера.

    По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Проводятся следственные мероприятия по установлению причастности иных участников.


    Теги:
    Западно-Казахстанская область Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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