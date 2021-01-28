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    Организатора незаконного игорного бизнеса осудили в Кызылорде

    28 Января 2021, 10:21

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - За организацию незаконного игорного бизнеса осудили жителя Кызылорды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    По очередному делу в сфере незаконного игорного бизнеса суд вынес приговор.

    Данную незаконную деятельность пресекли сотрудники департамента экономических расследований по Кызылординской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК в августе 2020 года.

    «29-летний житель города Кызылорда арендовал помещение на первом этаже многоэтажного здания в центре города, подключил 13 компьютеров к интернету и загрузил к ним программы, предназначенные для осуществления ставок и снятия выигрышей. В офис незаконного интернет-казино он нанял двух кассирш и охранника с зарплатой по 5 тысяч тенге в день. Предложенные веские доказательства привели к полному признанию незаконных дейстий», - рассказали подробности дела в ведомстве.

    Кызылординский городской суд №2 за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 307 УК РК (незаконное открытие игорного заведения или незаконная организация и проведение азартных игр) приговорил организатора незаконного игорного бизнеса к ограничению свободы сроком на 6 месяцев. Также по части 1 статьи 44 УК РК назначен пробационный контроль с привлечением к принудительному труду на 100 часов.

    «Организация и ведение незаконного игорного бизнеса является преступлением, имеющим общественную опасность. За 2020 год департамент экономических расследований по Кызылординской области в данной сфере расследовал 9 уголовных дел. Закрыли 8 мест незаконного игорного бизнеса. Из незаконного оборота было изъято 116 мониторов, 109 процессоров, 43 телевизора, 8 кассовых аппаратов, 31 терминал, 13 видеорегистров и денежные средства на сумму 11,2 млн тенге», - сообщили в КФМ.

    Автор:

    Борьба с преступностью Суды Минфин РК Общество
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