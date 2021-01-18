Организатора автовыставки наказали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Свыше ста человек собрались на автовыставке в Шымкенте. Большая часть посетителей не соблюдала масочный режим. После оперативных действий стражей порядка собравшиеся разошлись, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции города.

Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент на постоянной основе проводится мониторинг соблюдения карантинных требований.

В ходе рейдового мероприятия 17 января около 17:30 было установлено, что на месте продажи автозапчастей «Авторазбор», по проспекту Тауке хана, собрались более ста человек и организовали автовыставку.

Организатор выставки, нарушивший требования постановления главного государственного санитарного врача города Шымкент, привлечен к ответственности.



