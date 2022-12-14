Организатор незаконного митинга в Астане Марат Абиев отправлен под стражу на 2 месяца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны 12 декабря санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Марата Абиева сроком на 2 месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

Ранее сообщалось, что полицейские пресекли незаконный митинг, прошедший вечером 26 ноября в Астане. Как пояснили в полиции, в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший около 300 молодых людей. В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей.

18 человек задержали в ходе незаконного шествия в столице.

27 ноября специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астаны были рассмотрены два дела об административных правонарушениях в отношении Абиева М. Органом полиции в отношении Абиева М. составлены два протокола об административных правонарушениях:

- за организацию и проведение несанкционированного митинга в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний (ч. 7 ст. 488 КоАП);

- за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч. 1 ст. 667 КоАП).

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны признал Абиева М. виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил административное взыскание в виде административного ареста на 15 суток.



