Организатор незаконного игорного бизнеса осужден в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финмониторингу по Атырауской области выявлен факт организации игорного бизнеса в банном комплексе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Здесь проведили азартные карточные игры по правилам покера путем зачисления игроками 50 тысяч тенге на карточный счет. А в случае отсутствия денежных средств игроки играли в долг.

Также задержанный организовал игру в покер в съемной квартире, таким образом нарушив законодательство Республики Казахстан «Об игорном бизнесе».

Приговором суда он признан виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорен к 6 месяцам ограничения свободы.



