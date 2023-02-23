Организатор финансовой пирамиды обманул шымкентцев на 77 млн тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Помощь в получении жилья или покупки автомашины предлагал организатор финансовой пирамиды в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Уголовное дело в отношении пирамиды ПК «GAP» завершено Департаментом АФМ по г.Шымкент.
Установлен подозреваемый, который заключал с жителями южных регионов страны договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины с обязательным вступительным взносом 240 тысяч тенге и дальнейшей выплатой средств в размере 75 тысяч тенге ежемесячно для накопления первоначальной суммы.
Однако вложившие свои деньги граждане так и не дождались жилья и автомобилей.
Сумма причиненного ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением в ДЭР по г.Шымкент, составляет более 77 млн тенге.
Приговором суда организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев.