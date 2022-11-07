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    Организацию притона пара превратила в семейный бизнес

    7 Ноября 2022, 15:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК задержали организованную группу из 7 человек, подозреваемых в организации и содержании притонов для занятия проституцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Установлено, что семейная пара в целях получения систематического преступного дохода арендовала гостиничный комплекс и организовала там притон для занятия проституцией. Для реализации преступного умысла привлекла своих близких родственников, которые выполняли функции администратора, таксистов и «подгонщиков», - сообщил начальник департамента Канат Нурмагамбетов.

    По его словам, лиц для оказания интимных услуг набирали через знакомых, в том числе из ранее занимавшихся проституцией. По уговору, они должны были проживать в гостинице и работать 50 на 50. Также использовался метод долговой кабалы для длительного удержания девушек. В основном девушки были из южных регионов страны и Республики Узбекистан. Услуги оказывали 10 девушек, суммы варьировались от 5 до 40 тысяч тенге.

    Для конспирации группа работала исключительно по ночам с 9 вечера до 5 утра, на дверях и окнах гостиницы устанавливались решетки, двери всегда были заперты, в здание попадали только по звонку от «подгонщиков» или постоянных клиентов. Ежедневный поток клиентов составлял до 50 человек в день. Для увеличения преступного дохода ОПГ арендовала второй гостиничный комплекс.

    «Подозреваемые задержаны, четверо находятся под стражей, в отношении троих избрана мера пресечения «подписка о невыезде и надлежащем поведении», - добавил Канат Нурмагамбетов.

    Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане зарегистрировано 76 преступлений, связанных с торговлей людьми. В том числе 5 за занятие проституцией, 9 – за продажу несовершеннолетних, 7 – за привлечение несовершеннолетних к занятию проституцией, 14 – за торговлю людьми и 41 дело за организацию притонов.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью МВД РК Криминал
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