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    Организация ветеранов выдвинула кандидата в Президенты РК

    5 Октября 2022, 16:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Республиканское общественное объединение «Организация ветеранов» выдвинуло кандидата в Президенты Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В столице состоялся внеочередной Х съезд республиканского общественного объединения «Организация ветеранов». Для участие в работе съезда прибыли более 100 делегатов из всех регионов страны.

    В ходе съезда участники единогласно проголосовали за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева в Президенты Республики Казахстан.

    «В стране немало образованных, любящих свою страну, открытых граждан. Всегда найдутся и те, кто хочет стать кандидатом в Президенты. Вопрос не заключается в стремлении к власти, а в политическом весе. Предстоящие выборы - это не просто выборы Президента, а политический шаг, ориентированный на определение направлений внутренней политики и позицию Казахстана на международном уровне в целом», - сказал председатель центрального совета объединения Бактыкожа Измухамбетов.

    Он считает правильным и смелым решением ограничение мандата Президента одним сроком на 7 лет. По его словам, для выполнения поставленных Главой государства программ 7 лет - благоприятный период и достаточно времени для реализации начатых реформ.

    «Поддерживаю и предложение Касым-Жомарта Токаева провести внеочередные выборы. Будущее нашей страны - за нашими детьми и внуками. В стране должна быть стабильность», - резюмировал Бактыкожа Измухамбетов.

    Ранее сообщалось, что объединение депутатов маслихатов выдвинуло Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты РК.

    Внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы Общество Президентские выборы - 2022
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