Организация сельхозработ онлайн, «цифровой агроном» и посев озимых: как работает «Олжа Агро» в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Пандемия внесла свои коррективы в работу всех сфер жизнедеятельности, в том числе и агросектора. О том, как работает одно из крупных агрохозяйств в Костанайской области – ТОО «Олжа Агро», корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали заместитель генерального директора Мухтар Нуржигитов и главный агроном холдинга Александр Гринец.

Как отмечает Александр Гринец, в условиях пандемии работа хозяйства продолжается практически в том же темпе. Только вот акцент – на работу онлайн.

«Уже два года внедряются цифровые системы в нашу работу, и в область планирования, и в область производства, контроля проведения мероприятий. На базе департамента организационного развития пишутся программы. Программа по специализации «1С цифровой агроном», «1С цифровой инженер». В них идёт и формирование структуры посевных площадей, согласование, утверждение, контроль исполнения правильности соблюдения работ. В этой же системе мы составляем и утверждаем рабочие планы. Все это можно делать дистанционно, не обязательно собирать людей и проводить совещания. И что важно - это весьма актуально в современных реалиях. Развиваем в наших сотрудниках так называемую дистанционную мобильность», - говорит А.Гринец.

В таком режиме холдинг проработал весь 2020 год.

«У нас есть хорошая программа «Протокол агронома», теперь вся работа агронома отображается там. Ни журналов, ни книг истории полей – всего один документ - протокол агронома. Там же отслеживается своевременность и качество выполняемых агроприемов. Прямо на телефон, исходя из наших планов, приходит уведомление, когда агроному надо быть на поле, посмотреть его и по завершению работ выехать на поле и принять качество проведения полевых работ, - рассказывает А.Гринец. - Там же в программе отслеживается санитарное состояние полей, вредители, болезни, сорняки. И через эту систему уже в прошлом году начали подключать «Мобильный склад». У нас есть мобильный склад запчастей для инженеров, чтобы контролировать расход и остатки материальных ценностей. Через систему у них идёт дистанционно контролируемый отпуск препаратов со складов, согласуемый по полям, по номенклатурам. Дальше отслеживаем расход, списание средств тоже через эти мобильные программы. Практически вся работа у нас теперь онлайн», - говорит А. Гринец.

Кроме этого, в общую информационную систему в этом году также включили контрольные, ревизионные службы. То есть, на сегодня все сотрудники холдинга работают в одной программе, каждый по своему направлению.

В этом году в агрохозяйстве сделан акцент не только на работу онлайн, но и увеличение площадей под озимые. В 2019 году было посеяно экспериментально 2 тысячи гектаров озимых. В этом году площади значительно увеличили.

«Изначально испытывали российские сорта - Самарский, Саратовский, и наш - Карабалыкский озимый сорт. В 2020 году показали неплохие результаты, средняя урожайность была 30 центнеров с гектара. Это с учетом того, что яровые были на уровне 14 центнеров с гектара. Поэтому для озимых результат был очень хороший, - вспоминает А.Гринец. - Осенью 2020 года мы уже масштабно приступили к осваиванию озимых. Уже посеяли озимых на 20 тысячах гектар. Начали экспериментировать с озимым рапсом».

В этом году зима, по словам главного агронома холдинга, очень благоприятная для урожая озимых.

«Высота снега 30-40 сантиметров. Снег еще не подтаял. Для нас это очень хорошо. Потому что основная проблема озимых - это замерзание в марте после схода снега. В этом году перезимовка отличная, думаю, будет хороший процент урожайности. В планах по озимым - довести площади до 100 тысяч гектаров», - добавил А.Гринец.

Приоритетной, все же, в агрохозяйстве остаётся яровая пшеница площадью посева около 200 тысяч гектаров. Кроме яровой, также расширяются площади твёрдой пшеницы.

«Из новых культур расширяем посев бобовых, раньше был горох, сейчас будем сеять более рентабельные виды - чечевицу и сою. Чечевицу мы начали сеять в прошлом году, и для засухи она показала неплохой результат - 10 центнеров с гектара. Что касается чечевицы, то сорта будут завозиться с Турции, потому что чечевица преимущественно будет выращиваться для их рынка», - отметил он.

Стоит отметить, что весьма успешно развивается агрохозяйство и по направлению животноводства. Как рассказал заместитель генерального директора ТОО «Олжа Агро» Мухтар Нуржигитов, два направления по животноводству приоритетны - мясное и молочное.

«В молочном направлении у нас 2 молочно-товарные фермы - одна в селе Джамбул, другая - в селе Садчиковка. На сегодня общее поголовье скота - около 800 дойных коров, и плюс перерабатывающий цех; который наше сырое молоко перерабатывает в готовую продукцию под брендом «Садчиковское», - рассказал М.Нуржигитов. - Что касается развития молочного направления, у нас большие планы: мы за этот год значительно увеличили свои производственные показатели на сыром молоке. На 60% увеличено производства молока без увеличения дойных коров. В среднем каждая корова дает по 24 литра молока. Есть в планах строительство новых молочных товарных ферм по передовым технологиям», - резюмировал М. Нуржигитов.

Что касается «умных» ферм и цифровизации процессов, на сегодня молочные товарные фермы хозяйства работают с применением программного обеспечения «Юниформ агри».

«Это программное обеспечение, которое позволяет в режиме реального времени отслеживать полностью ситуацию на молочных товарных фермах. Три раза в день программа обновляется и синхронизируется с доильным залом. Благодаря программе можно отслеживать, сколько каждая корова дает литров молока, какое состояние здоровья, какие прививки ставили, когда ожидается отел, когда корова уйдет в сухостой. То есть все основные показатели отслеживаются через программу», - пояснил М.Нуржигитов.

В планах у предприятия – увеличение количества коровников, чтобы покрыть имеющийся дефицит молока, как в регионе, так и в стране в целом.