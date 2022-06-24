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    Орденом «Курмет» наградили двух актюбинских врачей

    24 Июня 2022, 06:24

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева орденом «Құрмет» были награждены двое актюбинских врачей. Награды вручил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, за значительный вклад в развитие отечественной медицины и самоотверженный труд в сохранении здоровья граждан, ордена «Құрмет» были удостоены врач больницы скорой медицинской помощи Максот Еркебаев и врач городской поликлиники №2 Орындык Каракушикова.

    Кроме того, в честь профессионального праздника ряд госслужащих Актюбинской области был награжден благодарственными письмами акима области.

    Нагрудный знак «Үздік мемлекеттік қызметші» аким области вручил заместителю руководителя управления экономики и бюджетного планирования Айгуль Ергалиевой, медали «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» - заместителю руководителя управления сельского хозяйства Асылхану Абтиеву, руководителю отдела управления координации занятости и социальных программ Розе Аленовой.

    «Поздравляю всех государственных служащих с праздником, желаю успехов в работе. Необходимо помнить, что от вашего профессионализма и усердия зависит дальнейшее развитие Актюбинской области, а также качество жизни и рост благосостояния населения», - сказал аким Ондасын Уразалин.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Президент Казахстана Актюбинская область Акимат Здравоохранение
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