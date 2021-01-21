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    Орденом «Достык» II степени награжден посол России Алексей Бородавкин

    21 Января 2021, 16:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев наградил Орденом «Достык» II степени Посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев отметил, что вручает высокую государственную награду нашей страны Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации Алексею Бородавкину в знак признания его больших заслуг в деле укрепления союзнических отношений, дружбы и сотрудничества между нашими государствами.

    – Вы известны в дипломатических кругах как крупный специалист по вопросам международных отношений. В качестве Чрезвычайного Посла Российской Федерации в Казахстане прилагаете большие усилия для того, чтобы дружба между нашими государствами носила постоянный, вечный характер. Мы благодарны Вам за большую и интенсивную работу. Совсем недавно Вы отметили крупную юбилейную дату в своей личной жизни. Это прекрасный юбилей, данная награда адресована Вам и по этому случаю, – сказал Президент Казахстана.

    Российский дипломат выразил благодарность Главе государства за высокую оценку его вклада в развитие и укрепление казахстанско-российских союзнических отношений и интеграционных связей.

    – Я расцениваю это не только как оценку своего личного вклада в развитие наших связей и дружбы между нашими народами и государствами, но и как высокую оценку усилий всех российских дипломатов, которые трудятся на казахстанском направлении, и в первую очередь – моих коллег в Посольстве. Я заверяю Вас, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич в том, что буду и дальше прилагать усилия для того, чтобы наши связи, союзничество, интеграционные связи достигли еще более высокого и качественного уровня, – сказал Алексей Бородавкин.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Президент Казахстана Акорда
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