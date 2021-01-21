Орденом «Достык» II степени награжден посол России Алексей Бородавкин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев наградил Орденом «Достык» II степени Посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев отметил, что вручает высокую государственную награду нашей страны Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации Алексею Бородавкину в знак признания его больших заслуг в деле укрепления союзнических отношений, дружбы и сотрудничества между нашими государствами.

– Вы известны в дипломатических кругах как крупный специалист по вопросам международных отношений. В качестве Чрезвычайного Посла Российской Федерации в Казахстане прилагаете большие усилия для того, чтобы дружба между нашими государствами носила постоянный, вечный характер. Мы благодарны Вам за большую и интенсивную работу. Совсем недавно Вы отметили крупную юбилейную дату в своей личной жизни. Это прекрасный юбилей, данная награда адресована Вам и по этому случаю, – сказал Президент Казахстана.

Российский дипломат выразил благодарность Главе государства за высокую оценку его вклада в развитие и укрепление казахстанско-российских союзнических отношений и интеграционных связей.

– Я расцениваю это не только как оценку своего личного вклада в развитие наших связей и дружбы между нашими народами и государствами, но и как высокую оценку усилий всех российских дипломатов, которые трудятся на казахстанском направлении, и в первую очередь – моих коллег в Посольстве. Я заверяю Вас, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич в том, что буду и дальше прилагать усилия для того, чтобы наши связи, союзничество, интеграционные связи достигли еще более высокого и качественного уровня, – сказал Алексей Бородавкин.



