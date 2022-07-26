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    Орден участника ВОВ выкупили в Канаде: родственников фронтовика ищут в РК

    26 Июля 2022, 10:44

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Отряд «Майдан жолы» получил информацию о купленном в Канаде Ордене Красного Знамени, которым ранее был награжден участник Великой Отечественной войны, после ВОВ служивший в Южном Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В адрес Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» обратилась общественная организация «Рота реконструкторов 191 стрелковой дивизии» за содействием в поисках родственников ветеранов, боевых медалей и орденов, которые они выкупили в Канаде, с целью передачи их назад на Родину, в семьи ветеранов», - сообщил журналистам командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

    По его словам, одна из наград - Орден Красного Знамени, принадлежавший Бочарову Ивану Федоровичу 1903 года рождения. Как оказалось, он родился в городе Урюпинск Сталинградской области, воевал в Сталинграде.

    «После войны служил в райвоенкомом в Южно-Казахстанской области, в селе Шаульдер. Есть вероятность найти родственников в Казахстане, - сообщил поисковик. - Просим всех неравнодушных людей подключиться к поиску родственников, хотим вернуть орден в семью!».

    Контакты для связи по всем вопросам с установленными родственниками, проживающими на территории Республики Казахстан: Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы» (Казахстан, город Павлодар), тел. 8777-461-73-78; e-mail: alex.shitov@mail.ru.

    Фото предоставлены А. Шитовым.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество Павлодар
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