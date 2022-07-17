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    «Ордабасы» одержал первую победу в Кубке Казахстана

    17 Июля 2022, 23:13

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В матче второго тура Кубка Казахстана шымкентский «Ордабасы» дома сыграл с павлодарским «Аксу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Оба коллектива выставили смешанные составы, у хозяев на поле вышли новички Максим Федин и Акмаль Бахтияров, первый и открыл счет с пенальти, который сам и заработал. Закрепил успех шымкентцев Карам Султанов, а ближе к перерыву удаление получил Еркебулан Тунгышбаев. Второй тайм превратился в формальность, команда Александра Седнева довела все до победы — 2:0.

    Теперь у «Ордабасы» три очка, и он идет на третьем месте в квартете А, такой же показатель у «Атырау», лидирует алматинский «Кайрат» с шестью, а «Аксу» идет без набранных баллов.

    «Ордабасы» — «Аксу» 2:0 (2:0)
    Голы: Федин с пенальти 10 (1:0), Султанов 17 (2:0)
    Удаление: Тунгышбаев 37.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Шымкент Футбол
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