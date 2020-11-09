Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Ордабасинский район лидирует по урожайности хлопка

    9 Ноября 2020, 04:04

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Хлопкоробы Ордабасинского района Туркестанской области собирают по 30 центнеров хлопка-сырца с гектара. Благодаря использованию новых технологий производительность увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Хлопок в поле собирают комбайнами «Джон Дир». В результате аграрии добились высоких показателей. Так, ТОО «Рамазан-Агро» получило 35 центнеров с гектара, а «Ордабасы-Агро» собрал 41 центнер хлопка с гектара.

    Стоит отметить, что в Туркестанской области в этом году кампания по сбору белого золота также отличается активным использованием техники. В целом в регионе 83% хлопка убрано комбайнами.

    Если ранее цена за тонну хлопка была от 130 тыс. тенге, на сегодня тонна белого золота оценивается в 155 тыс. тенге.

    Ранее сообщалось, что в Туркестанской области собрано 90% хлопка.

    Автор:

    Туркестанская область Урожай Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане