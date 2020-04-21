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    Ораза можно прервать в случае болезни или ослабления иммунитета - ДУМК

    21 Апреля 2020, 14:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если у человека наблюдается ослабление иммунитета, то он может прервать пост ораза. Об этом заявил заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб муфтий Ершат Онгаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая чрезвычайное положение, если это угрожает причинением вреда какому-либо органу и если врач уверен в возможности появления новой болезни или осложнений - можно не держать пост ораза. Если возникла угроза снижения иммунитета или появились первые симптомы болезни – опять же можно отложить пост на более поздний срок», - сказал Ершат Онгаров, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК

    Ранее Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы объявил дату начала священного месяца Рамазан.

    Верховный муфтий отметил, что Духовное управление мусульман Казахстана, основываясь на исследования Национального центра космических исследований и технологий, а также советуясь с Духовными управлениями соседних стран Узбекистана и Кыргызстана, установил дату начала священного месяца Рамазан.

    «Ожидаемый всеми мусульманами священный месяц Рамазан в нашей стране в этом году начнется 24 апреля», - сказал Наурызбай кажы Таганулы в ходе брифинга на телеканале «Хабар 24».

    Автор:

    Серик Сабеков

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