Ораза айт празднуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праздник разговения Ораза айт начался в Казахстане. Первый день праздника приходится на 24 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В этом году Ораза айт будет отмечаться 24, 25, 26 мая, который следует сразу за великим для мусульман постом в месяц Рамазан. Рамазан в этом году в начался 24 апреля.
Традиция празднования дня разговения ведет свое начало с 624 года - со времен пророка Мухаммеда. В девятом месяце исламского календаря появились священные книги – Коран, священное писание Забур, а также Инжиль и Таурат.
В этот праздник люди обычно ходят друг к другу в гости, с хорошими пожеланиями поздравляют родных и близких словами «Айт қабыл болсын!». Ораза айт, знаменующий собой окончание поста, является праздником прощения и милосердия.
Однако с учетом сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса, в этом году Ораза айт весь мир вынужден отмечать дома.
В Духовном управлении мусульман Казахстана заявляли, что Ораза айт намаз не будет проводиться в мечетях страны. Обычно айт намаз следует читать в мечетях. Как отметили в ДУМК, согласно ханафитскому мазхабу читать Ораза айт намаз индивидуально дома некорректно. Однако, из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом, теперь каждый человек может прочитать намаз в своем доме, совершая два или четыре ракаата молитвы. В случае если человек не знает наизусть, то может прочесть другие суры.
Принято считать, что мусульмане всего мира после строгого поста получают вознаграждение от Всевышнего. В этот день принято радовать близких и родных, оказывать помощь нуждающимся и тем самым получать их довольство, так как это является благим делом.
Напомним, что священная ночь предопределения Қадір түні приходилась на ночь с 19 на 20 мая. Мечети Казахстана работают с 7 часов утра до 20 часов вечера.