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    Ораза айт намаз не будут проводить в мечетях Казахстана  - ДУМК

    21 Мая 2020, 22:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Духовном управлении мусульман Казахстана сделали заявление в связи с празднованием Ораза айта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДУМК, в этом году из-за пандемии коронавируса и в условиях карантинного режима Ораза айт намаз не будет проводиться в мечетях страны.

    «Согласно ханафитскому мазхабу читать Ораза айт намаз индивидуально дома некорректно. Однако во время айта как только поднимется солнце, каждый может прочитать в своем доме два или четыре ракаата молитвы. В случае если человек не знает наизусть, то может прочесть другие суры», - отметили в ДУМК.

    Отметим, Ораза айт приходится на 24 мая. Священный месяц Рамазан начался 24 апреля.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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