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    Ораза айт начнется в один день в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане

    28 Марта 2022, 15:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане Ораза айт начнется в один день. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Духовное управление мусульман Казахстана, посоветовавшись с духовными управлениями мусульман Узбекистана и Кыргызстана, определили день начала месяца Рамазан. В соответствии с правилами шариата и результатами научных исследований, в этом году месяц Рамазан начнется 2 апреля и завершится 1 мая. 2 мая – день Ораза айт. В этом году Ораза продлится 30 дней, ночь с 27 на 28 апреля – Қадір түні», – сказал Наурызбай кажы Таганулы.

    Верховный муфтий отметил, что некоторые представители средств массовой информации интересуются, какая была необходимость советоваться с духовными управлениями мусульман Узбекистана и Кыргызстана, чтобы определить начало месяца Рамазан.

    По словам Н. Таганулы, это связано с тем, что ранее между странами Центральной Азии были различия в сроках проведения религиозных праздников по различным причинам религиозного и научного характера. Неоднократно случалось так, что живущие по соседству мусульмане начинали пост и отмечали Айт в разные дни. Это вызывало недоумение среди верующих.

    «В ходе рабочей поездки в Узбекистан и Кыргызстан мы всесторонне обсудили этот вопрос и договорились прийти к общему решению. На основе договоренности приняты двусторонние меморандумы», – сообщил верховный муфтий.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Религия Узбекистан Кыргызстан Общество ДУМК Ораза айт
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