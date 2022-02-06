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    «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях

    6 Февраля 2022, 21:04

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Антитеррористического центра РК.

    «Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о стабилизации ситуации в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.

    Согласно принятым руководителями региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом решениям с 00:00 часов 7 февраля отменяется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности на территории города Алматы, Жамбылской и Алматинской областей.

    Подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы.

    Благодарим всех жителей Алматы, Алматинской и Жамбылской областей за понимание и проявленную гражданскую ответственность», - говорится в сообщении центра.

    Ранее сообщалось о том, что «оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Алматы.

    Напомним, что с 26 января 2022 года режим антитеррористической операции и критического «красного» уровня террористической опасности прекратили в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Жамбылская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Казахстана Силовые структуры КНБ ЧП-2022 Алматинская трагедия
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