«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Антитеррористического центра РК.

«Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о стабилизации ситуации в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.

Согласно принятым руководителями региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом решениям с 00:00 часов 7 февраля отменяется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности на территории города Алматы, Жамбылской и Алматинской областей.

Подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы.

Благодарим всех жителей Алматы, Алматинской и Жамбылской областей за понимание и проявленную гражданскую ответственность», - говорится в сообщении центра.

Ранее сообщалось о том, что «оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Алматы.

Напомним, что с 26 января 2022 года режим антитеррористической операции и критического «красного» уровня террористической опасности прекратили в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы.