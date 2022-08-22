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    Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары продлили в Москве

    22 Августа 2022, 02:43

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве до 23 августа из-за жаркой погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Пожарная опасность. Период предупреждения до 12 часов 23 августа», - говорится в опубликованном сообщении.

    По данным синоптиков, на период действия предупреждения в городе ожидается до 33 градусов жары.

    Оранжевый уровень является третьим уровнем погодной опасности. При таком уровне имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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