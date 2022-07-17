«Оранжевый» уровень опасности присвоен из-за жары 38 регионам Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Пожарные на юго-западе Франции, в регионе Жиронда, борются с двумя лесными пожарами, которые со вторника поглотили более 10 тыс. гектаров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По данным французских СМИ, пожарные во Франции усиленно борются с лесными пожарами, которые с начала недели уничтожили тысячи гектаров земли. Рядом с г . Аркашон на юго-западе Франции пожарные тушат два крупных лесных пожара, бушующих на площади более 10 тыс. гектаров.
«Это геркулесова работа», - говорит в интервью «France24» подполковник пожарно-спасательной службы Оливье Шаватт. - В регионе задействовано 1200 пожарных и пять самолетов. В субботу были отданы дополнительные приказы об эвакуации нескольких сотен жителей«.
Со вторника более 14 тыс. местных жителей и туристов были вынуждены покинуть свои места жительства. Для приема эвакуированных создали семь аварийных убежищ.
Метеорологическая служба Франции прогнозирует температуру до 41 градуса по Цельсию в некоторых частях южной Франции в воскресенье, а также до 35 на северо-западе, а в понедельник ожидаются новые рекорды жары.
В связи с этим, власти Франции поздно вечером в субботу отнесли еще 22 департамента, в основном находящихся на атлантическом побережье, в режим высокой «оранжевой» тревоги; в результате общее количество регионов Франции, находящихся в режиме опасности из-за погодных условий достигло 38.
В то же время власти французских Альп призвали альпинистов, направляющихся на самую высокую гору Европы Монблан, отложить свое путешествие из-за неоднократных камнепадов, вызванных «исключительными климатическими условиями» и «засухой».