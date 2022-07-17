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    «Оранжевый» уровень опасности присвоен из-за жары 38 регионам Франции

    17 Июля 2022, 22:50

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Пожарные на юго-западе Франции, в регионе Жиронда, борются с двумя лесными пожарами, которые со вторника поглотили более 10 тыс. гектаров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным французских СМИ, пожарные во Франции усиленно борются с лесными пожарами, которые с начала недели уничтожили тысячи гектаров земли. Рядом с г . Аркашон на юго-западе Франции пожарные тушат два крупных лесных пожара, бушующих на площади более 10 тыс. гектаров.

    «Это геркулесова работа», - говорит в интервью «France24» подполковник пожарно-спасательной службы Оливье Шаватт. - В регионе задействовано 1200 пожарных и пять самолетов. В субботу были отданы дополнительные приказы об эвакуации нескольких сотен жителей«.

    «Во Франции все еще продолжается несколько пожаров . Я внимательно слежу за спасательными операциями. В Жиронде эвакуированы тысячи людей. Наши пожарные мужественно борются с огнем. В Буш-дю-Рон зафиксирован пожар», - написал в Twitter министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин.

    Со вторника более 14 тыс. местных жителей и туристов были вынуждены покинуть свои места жительства. Для приема эвакуированных создали семь аварийных убежищ.

    Метеорологическая служба Франции прогнозирует температуру до 41 градуса по Цельсию в некоторых частях южной Франции в воскресенье, а также до 35 на северо-западе, а в понедельник ожидаются новые рекорды жары.

    В связи с этим, власти Франции поздно вечером в субботу отнесли еще 22 департамента, в основном находящихся на атлантическом побережье, в режим высокой «оранжевой» тревоги; в результате общее количество регионов Франции, находящихся в режиме опасности из-за погодных условий достигло 38.

    В то же время власти французских Альп призвали альпинистов, направляющихся на самую высокую гору Европы Монблан, отложить свое путешествие из-за неоднократных камнепадов, вызванных «исключительными климатическими условиями» и «засухой».

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция
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