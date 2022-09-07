Оранжевый уровень опасности объявлен во Франции из-за наводнения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 13 департаментах юга Франции в результате наводнения объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих населенных пунктах затоплены улицы и дома, что заставило мобилизовать сотни пожарных и полицейских и вызвало панику у местного населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

После жары и засухи проливные дожди обрушились на регион.

Согласно метеорологическим данным, в городе Ним в регионе Лангедок выпало 135 миллиметров осадков. С наступлением ночи стихия двинулась на восток и обрушилась на Прованс. Ливни сопровождаются сильной электрической активностью, градом и порывами ветра до 100 км/ч. На текущий момент жертв нет. По сведениям местной администрации, наводнение нанесло серьезный материальный ущерб, который еще предстоит оценить.

Ранее сообщалось, что сильные грозы, шторма и ураганы во Франции и Италии унесли жизни по меньшей мере 8 человек. По сообщению национального метеорологического агентства Meteo France, порывы ветра при шторме достигали более 220 км/ч в некоторых районах.

Фото: AFP, bbc.com.