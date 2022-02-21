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    Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси

    21 Февраля 2022, 15:30

    МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 февраля из-за сильного ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

    Во вторник в Беларуси будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно по востоку, утром и днем во многих районах страны выпадут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 м/с.

    Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3. Днем будет 1-7 градусов тепла, по юго-востоку до плюс 9.

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