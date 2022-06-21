Опыт Жамбылской области по снижению нехватки пастбищ одобрен Минсельхозом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Рост поголовья скота и уменьшение пастбищных территорий создали дилемму, которую успешно решают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жамбылская область одной из первых в стране начала работу по изучению имеющихся собственных земельных ресурсов, для того чтобы использовать их по-хозяйски - расширять посевные площади, в полной мере использовать пастбищные ресурсы. В 2021 году по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Жамбылской области была создана рабочая группа по вопросам возврата неиспользуемых сельхозземель в государственный фонд.

Проблемы дефицита пастбищ и целевого использования сельхозземель в Жамбылской области давно стоят в повестке областного акимата. Поставлена задача составить земельную карту каждого сельского округа, указать количество пастбищ и посевных площадей, используются ли они по целевому назначению, численность поголовья скота в хозяйствах. Выявленные недостатки устранять, собирать информацию по личным подсобным хозяйствам и всю информацию вносить в электронную базу, чтобы все было открыто, прозрачно и понятно для жителей.

О том, как продвигается эта работа сегодня – в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель областного управления земельных отношений Бахтияр Копбосынов.

- Бахтияр Бейсембаевич, радует, что на наших жамбылских полях сегодня пасутся многочисленные стада. Но, с другой стороны, на протяжении последних лет раздаются возмущенные голоса фермеров, что им негде становится пасти свой скот. Почему так происходит?

- Да, действительно, в последние годы появилась серьезная проблема нехватки пастбищ. Причины, в первую очередь, в значительном увеличении численности скота у населения. В 1992 году в Жамбылской области было 301 тыс. коров, сейчас 530 тыс. Было лошадей 101 тыс. сейчас 153 тыс. Это все, кто держит дома скот. Нехватка пастбищ идет по многим причинам. Так, частники держат неиспользуемые земли и не дают людям пасти там скот. Причины и в том, что лесхозы забрали земли. В 90-е годы в Жамбылской области отдали 3 млн га лесхозам. До этого колхозы-совхозы отправляли туда скот на выпас, а теперь люди скот дома держат.

Раньше пасли скот на отдаленных пастбищах, сейчас держат скот дома и пасут недалеко от дома. Не идут в отдаленные пастбища, потому что сегодня они принадлежат лесхозу, и те пастбища платные, да и сам процесс не организован. Если раньше колхозы туда гоняли тысячи голов скота, а теперь у частника 20 - 30 голов, и ради этого он же не поедет на отгонное пастбище, а будет дома пасти. Из-за нехватки пастбищ многие сельчане не соблюдают ветеринарные требования по содержанию животных в личных подсобных хозяйствах. А это чревато серьезными последствиями.

Этот вопрос возник года два назад, когда народ начал жаловаться, что негде пасти скот, все вокруг занято, и тогда прокуратура занялась этим вопросом. После поручения Главы государства решение этой проблемы активизировалось. Задача поставлена.

- И каким образом решается эта задача?

- Проведен поэтапный анализ эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения в регионе, разработана Карта сельхозземель по каждому сельскому округу, подготовлены методические рекомендации по соблюдению норм земельного законодательства. Сейчас организовываем выпас согласно Земельному Кодексу, закону о пастбищах, ответственность возложена на сельские организации.

Раньше в каждом районе мы делали схемы развития района по земельному вопросу. Теперь мы начали делать по округам, каждый сельский округ. Сколько у них скота, сколько дворов, куда идет пастись скот. У нас сегодня в каждом населенном пункте стоит баннер со схемой, куда скот идет на выпас, чтобы люди знали. Раньше такое было только по районам.

По области общая площадь пастбищных земель составляет 8,1 млн га. Поголовье выпасаемого на пастбищах скота насчитывает более 860 тыс. голов. В нашем случае на одну голову скота приходится 9 га пастбищ. Если правильно организовать работу по использованию выпасных угодий, то дефицита пастбищ не будет. По проблеме нехватки пастбищ мы ведем работу по пяти направлениям.

- Можете пояснить более подробно?

- Во-первых, земли выпаса, которые расположены за пределами населенных пунктов, необходимо закрепить за сельскими округами. У нас в запасе было 227 тыс. га земельных пастбищ после проведенной ревизии. Для урегулирования ситуации с пастбищами все их мы отдали сельским округам. По этому показателю Жамбылская область лидирует по стране.

Во-вторых, принято решение о возврате в госсобственность пастбищных земель, расположенных в радиусе пяти километров от сел. Эти земли тоже будут закреплены за сельскими округами. Первыми решением этого вопроса занялись Жамбылский, Жуалынский и Меркенский районы.

В-третьих, рассматриваются вопросы использования пастбищ, которые находятся на землях лесного фонда. Жители сел, которые находятся рядом с лесхозами на расстоянии 50-ти километров, могут использовать их для выпаса, как и раньше.

В-четвертых, с землепользователями подписывается меморандум, согласно которому они обязуются не препятствовать выпасу скота. В результате достигнуто соглашение об использовании земель общей площадью 500 тыс. га. Сейчас мы составили меморандумы с владельцами земельных участков большинства сельских округов, чтобы людям дали возможность выпаса. Жамбылская область первой среди регионов Казахстана приняла такой меморандум.

И, наконец, в-пятых, необходимо вернуть в оборот не используемые частниками земли сельскохозяйственного назначения. Раньше на этих землях пасся скот, и люди начали шуметь, потому что многим стало негде пасти свой скот. Именно это во многом обострило проблему дефицита пастбищных земель. Изъятие неиспользуемых земельных участков должно значительно снизить дефицит пастбищ.

В радиусе пяти километров от населенных пунктов мы должны изъять земли, чтобы были пастбища, чтобы люди могли пасти свой скот. И это сейчас самое трудное. Ведем разъяснительную работу. Есть те, кто добровольно отдает, а есть те, кто не хочет, но уже даем предупреждение об изъятии.

Если в районах последовательно будут работать по этим пяти направлениям, то проблема нехватки пастбищных угодий полностью решится.

- Почему ваш метод работы по ликвидации дефицита пастбищ заинтересовал Минсельхоз?

- Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов посетил в мае Жамбылскую область, послушал и одобрил наш опыт по снижению дефицита пастбищ.

Ведь вначале было доложено Главе государства, что в Жамбылской области большая нехватка пастбищ - 1 млн 200 тыс. га. Но Минсельхоз как считал - взяли статистику, посчитали и разделили на земли населенных пунктов. Мы по другому пути пошли. Совместно с прокуратурой в каждом населенном пункте провели подворный обход, сделали индивидуальный учет, выяснили, сколько скота пасется - и у нас получилось 673 тыс. га нехватки пастбищ, вот по этим цифрам мы и работаем. Наш опыт рекомендовали к распространению в республике.

Для решения таких сложных вопросов, конечно, необходим целый комплекс мер. Например, надо поднимать статус сельского акима. Ведь для того, чтобы элементарно отправить скот на отгонное пастбище, надо, допустим, заложить строительство там колодцев, решить многие другие вопросы. Частник-фермер это сам не сможет сделать.

Это дело не одного дня. Пока мы только начинаем решать эти вопросы с пастбищами. Землю надо использовать по-хозяйски, чтобы от нее была весомая отдача. Жамбылский регион имеет все возможности для решения вопросов сбалансированного использования пастбищных угодий, увеличения поголовья скота, создания прочной кормовой базы.

- Спасибо за беседу!