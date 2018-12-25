Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -31 °С
Алматы: -5 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Опыт Сеульского университета возьмут за основу при строительстве больницы в СКО

25 Декабря 2018 12:18 67
Поделиться:
Опыт Сеульского университета возьмут за основу при строительстве больницы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в следующем году приступят к строительству современной многопрофильной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Новую больницу возведут в Риддере
Даниал Ахметов проверил качество строительства детской больницы в Усть-Каменогорске Новую больницу построят в одном из поселков Карагандинской области

Об этом на заседании акимата рассказал глава региона Кумар Аксакалов. Он отметил, что больница строится по поручению Президента РК для решения системных проблем в здравоохранении.

«Взяли за основу Сеульский государственный университет. В Корее одна из лучших систем здравоохранения, при университетах - лучшие клиники. Наши специалисты изучали много вариантов и остановились на том, что Сеульский госуниверситет по эргономике, расположению, условиям - один из лучших в мире. Будем стараться именно такую больницу строить», - сказал К.Аксакалов.
Опыт Сеульского университета возьмут за основу при строительстве больницы в СКО  

Рядом с новой больницей планируется строительство дома для медиков на 200 семей.
Опыт Сеульского университета возьмут за основу при строительстве больницы в СКО 

Глава региона отметил, что для решения вопроса обеспеченности кадров в сфере здравоохранения в СКГУ имени М. Козыбаева открыт факультет медицинских специальностей. Здесь, кроме североказахстанских выпускников, обучаются 77 студентов из Индии.

Обещают местные власти в следующем году закупить медицинское оборудование на 4 млрд тенге. Эта сумма в 3 раза больше той, что выделялась в предыдущие годы.
Опыт Сеульского университета возьмут за основу при строительстве больницы в СКО 

«Отсутствие средств привело к тому, что техника устарела. У нас МРТ 2008 года - до 5 месяцев простоя, ангиограф тоже 2008 года выпуска - до двух месяцев простоя. Никуда не годится. Люди в поисках лучшего медицинского обслуживания вынуждены уезжать в другие регионы и страны. Мы хотим, чтобы было наоборот. Первые шаги будут сделаны в 2019 году. Будет закуплен магнитно-резонансный томограф, 2 ангиографа», - рассказал аким области. 

В этом году в рамках государственно-частного партнерства в регионе завершили строительство центра офтальмологической диагностики, открыли центр семейного здоровья при третьей поликлинике, ввели в эксплуатацию двухэтажный корпус областного онкологического диспансера. 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Строительство, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив