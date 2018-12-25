Опыт Сеульского университета возьмут за основу при строительстве больницы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в следующем году приступят к строительству современной многопрофильной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на заседании акимата рассказал глава региона Кумар Аксакалов. Он отметил, что больница строится по поручению Президента РК для решения системных проблем в здравоохранении.

«Взяли за основу Сеульский государственный университет. В Корее одна из лучших систем здравоохранения, при университетах - лучшие клиники. Наши специалисты изучали много вариантов и остановились на том, что Сеульский госуниверситет по эргономике, расположению, условиям - один из лучших в мире. Будем стараться именно такую больницу строить», - сказал К.Аксакалов.



Рядом с новой больницей планируется строительство дома для медиков на 200 семей.



Глава региона отметил, что для решения вопроса обеспеченности кадров в сфере здравоохранения в СКГУ имени М. Козыбаева открыт факультет медицинских специальностей. Здесь, кроме североказахстанских выпускников, обучаются 77 студентов из Индии.

Обещают местные власти в следующем году закупить медицинское оборудование на 4 млрд тенге. Эта сумма в 3 раза больше той, что выделялась в предыдущие годы.



«Отсутствие средств привело к тому, что техника устарела. У нас МРТ 2008 года - до 5 месяцев простоя, ангиограф тоже 2008 года выпуска - до двух месяцев простоя. Никуда не годится. Люди в поисках лучшего медицинского обслуживания вынуждены уезжать в другие регионы и страны. Мы хотим, чтобы было наоборот. Первые шаги будут сделаны в 2019 году. Будет закуплен магнитно-резонансный томограф, 2 ангиографа», - рассказал аким области.

В этом году в рамках государственно-частного партнерства в регионе завершили строительство центра офтальмологической диагностики, открыли центр семейного здоровья при третьей поликлинике, ввели в эксплуатацию двухэтажный корпус областного онкологического диспансера.