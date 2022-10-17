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    Опыт обеспечения безопасности туристов в горной местности представило МЧС Казахстана

    17 Октября 2022, 12:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года спасательные подразделения МЧС Республики Казахстан порядка 80 раз проводили поисково-спасательных работы в горах, найдено и спасено 75 человек, из них пятеро – дети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    С учетом географической привлекательной местности Казахстана, особой популярностью среди местного населения и иностранных граждан пользуются горные туристические маршруты.

    По информации начальника департамента ликвидации ЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям Кахармана Оразалина, такие маршруты представляют опасность для здоровья и жизни человека, если это касается неподготовленных к таким походам людей.

    С начала года спасательными подразделениями МЧС Республики Казахстан в горах проведено порядка 80 поисково-спасательных операций, когда туристы не смогли самостоятельно определить обратный маршрут.

    При этом, найдено и спасено 75 человек, из них пять детей, произведен спуск четырех тел.

    Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами ведется активная работа по организации обеспечения безопасности туристов.

    Одним из действенных способов и основных методов снижения риска возникновения чрезвычайных ситуации в горной местности является системное проведение организационно-практических мероприятий и информационно-профилактическая работа с населением по соблюдению мер безопасности.

    Для обеспечения безопасности туристов в горах на территории страны на отдаленных узловых участках горных маршрутов практикуется строительство горных хижин, в которых туристы смогут переночевать, согреться во время непогоды и получить аварийный комплект первой помощи (аптечка, станция заряда мобильных устройств, теплое одеяло и непортящейся продуктовый набор).

    В хижинах установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала «SOS» на пульт «112» Службы спасения. Также, мачты оснащены функцией раздачи Wi-Fi. Кроме того, создаются специальные контрольно-спасательные пункты в горных местностях, на которых осуществляется круглосуточное дежурство спасателей, обеспечивающих выезд, на место происшествия, позволяя существенно сократить время прибытия на поисково-спасательные работы.

    Неотъемлемой частью экстренного реагирования на поисковые работы являются современные авиационные технологии в виде беспилотного летательного аппарата.

    Имеющиеся на вооружении спасательных подразделений БПЛА систематически привлекаются на поиски потерявшихся туристов.

    Необходимо отметить, что в условиях горной местности, низких температур, осадков и других сложных климатических условий время реагирования является ключевым фактором, влияющим на жизнь и здоровье людей.

    Қахарман Оразалин отметил, что МЧС РК в целях обеспечения безопасности туристов проводится определенная работа по внедрению законодательной нормы порядка обязательного информирования территориальных подразделений МЧС о предстоящих маршрутах передвижений туристов и туристических групп.

    Введение указанной нормы позволит оперативно оказывать помощь туристам, в том числе медицинскую, по заранее известным маршрутам следования в случае их несовременного возвращения с туристических походов.
    Туризм Безопасность МЧС
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