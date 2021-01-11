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    Опыт, который показал Казахстан, может быть перенят другими странами - Омер Кожаман о выборах

    11 Января 2021, 17:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На брифинге, посвящённом итогам парламентских выборов, миссия наблюдателей Совета сотрудничества тюркоязычных государств сообщила о том, что выборы были открытыми, транспарентными, прошли в соответствии с законодательством и международными стандартами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главы делегации, всё было проведено с соблюдением национального законодательства.

    «Миссия не наблюдала каких-либо нарушений. Комиссия сотрудничала с международными независимыми наблюдателями. Не было технических нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов. Да, некоторые избирательные участки не были оснащены пандусами для людей с ограниченными возможностями, что в нашем понимании могло некоторым избирателям помешать участвовать в выборах. Тем не менее, опыт, который показал Казахстан, может быть принят на вооружение другими странами. Международная миссия ССТГ объявляет, что выборы были открытыми, транспарентными, прошли в соответствии с законодательством и международными стандартами», - сообщил заместитель Генерального Секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Омер Кожаман.

    Проектный директор ТюркПА Шокирджон Рахматов, в свою очередь, выразил признательность всем, кто был чуток и терпелив к наблюдателям.

    «Мы побывали на 14 участках. Наблюдали избирательный процесс. Считаем выборы легитимными, транспарентными, открытыми. Были созданы все конкурентные условия для кандидатов и в плане освещения, агитационной работы. Хотели бы выразить признательность правительству Казахстана за создание условий, как для местных, так и международных наблюдательных миссий. Также хотел отметить высокую социальную активность, как со стороны избирателей, так и наблюдателей. Было много вопросов от наблюдателей в ходе выборов. Мы считаем, что на все вопросы получены ответы. Все участники избирательного процесса были грамотными. Мы не выявили каких-либо нарушений», - подвёл итоги мониторинга представитель Узбекистана.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы Политические партии Тюркский мир Выборы-2021
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