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    Опыт коллег из Восточной Европы при реализации реформ изучат депутаты Мажилиса

    28 Апреля 2022, 16:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опыт государств Восточной Европы по реформированию местного самоуправления, межбюджетным отношениям и фискальной децентрализации намерены изучить депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Темам расширения казахстанско-венгерского сотрудничества и укрепления парламентской дипломатии посвящена встреча председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан с послом Венгрии в Казахстане Отто Иваном Рона в четверг.

    Между Нур-Султаном и Будапештом налажен интенсивный политический диалог, активно развивается всестороннее взаимодействие, создана необходимая договорно-правовая база.

    «Венгрия является стратегическим партнером Казахстана. Мы высоко оцениваем состояние и перспективы двусторонних отношений. Они всегда отличались полным взаимопониманием и нацеленностью на укрепление сотрудничества», - сказала Айгуль Куспан.

    Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса подробно проинформировала венгерского дипломата о предстоящих политических и социально-экономических реформах нашей страны на пути к построению «Нового Казахстана».

    Особое внимание уделено перспективам межпарламентского сотрудничества. В венгерском Парламенте действует группа дружбы с Казахстаном, которую возглавляет потомственный кыпчак, депутат, заместитель премьер-министра – министр финансов Венгрии Михай Варга. Казахстанские депутаты надеются, что он продолжит эту миссию и в новом созыве.

    «Мы заинтересованы в регулярных встречах парламентариев наших стран как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций, таких как Парламентская ассамблея ОБСЕ и Межпарламентский союз», - отметила Айгуль Куспан.

    В свою очередь, посол Венгрии в Казахстане выразил уверенность в поступательном укреплении межпарламентского диалога двух стран и расширении многогранного сотрудничества между государствами.

    «Речь Президента Касым-Жомарта Токаева 16 марта заложила основу для дальнейшего укрепления межпарламентских отношений», - подчеркнул Отто Иван Рона.

    Посол Венгрии также высоко оценил результаты взаимодействия двух государств в рамках нового измерения межпарламентского сотрудничества – Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

    Председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Марат Кусаинов, возглавляющий группу межпарламентского сотрудничества «Казахстан – Венгрия», выразил заинтересованность в обмене опытом с коллегами из Восточной Европы при подготовке законопроектов в рамках предстоящих политических преобразований в нашей стране.

    «Для нас очень важен опыт стран Восточной Европы по реформированию местного самоуправления, межбюджетным отношениям, фискальной децентрализации», - сказал Марат Кусаинов.

    Особое внимание депутаты уделили культурно-гуманитарному сотрудничеству. Венгрия ежегодно выделяет 250 грантов для казахстанцев, сегодня свыше 1 тыс. наших студентов обучаются в венгерских вузах.

    «Мы рады тому, что венгерские студенты изучают казахский язык в вузах Сегеда и Лакителека. Совсем недавно курсы казахского языка были открыты в университете имени Этвеша Лоранда», - поделилась Айгуль Куспан.

    Собеседники, признав возрастающую роль парламентской дипломатии на современном этапе, выразили заинтересованность в организации встреч венгерских и казахстанских депутатов в ближайшем будущем.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Образование Мажилис Венгрия Европа Сотрудничество Международная деятельность РК
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