Опыт казахстанских женщин-предпринимателей представлен на бизнес-форуме в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - О приоритетных направлениях развития женского предпринимательства, а также участии Казахстана в международных проектах гендерного равенства сегодня на полях Международного бизнес-форума «Расширение экономических прав и возможностей женщин для устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане» в онлайн-режиме рассказала заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Балаим Кесебаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер рассказала, что Казахстан прикладывает значительные усилия в вопросах расширения экономических возможностей женщин на региональном и глобальном уровне.

«В конце прошлого года наряду со странами членами ООН наша страна присоединилась к «Призыву к действию по усилению экономических прав женщин», инициированных правительством США. В целях развития женского предпринимательства, с учетом лучших мировых практик, в апреле 2015 года и сентябре 2017 года в рамках рамочных соглашений между правительством Казахстана и международными финансовыми институтами подписаны соглашения о сотрудничестве между Министерством национальной экономики РК и ЕБРР по программе «Женщины в бизнесе»», - проинформировала Б.Кесебаева.

Отдельно спикер отметила усилия Казахстана по расширению регионального сотрудничества в вопросе защиты прав и возможностей афганских женщин.

«Ярким примером такого сотрудничества стала прошедшая в сентябре 2018 года в Нур-Султане региональная конференция по расширению прав и возможностей женщин Афганистана. По итогам конференции участники согласовали астанинскую декларацию, содержащую конкретные меры по поощрению и продвижению прав женщин в Афганистане.

Следует также упомянуть запуск совместного трехстороннего проекта с участием Казахстана, Узбекистана и ЕС в партнерстве с ООН по профессиональной подготовке и обучению афганских женщин в ВУЗах Казахстана и Узбекистана. В настоящее время в учебных заведениях РК обучаются 40 афганских девушек. До конца текущего года планируется запуск второго этапа программы с увеличением количества обучающихся до ста человек в учебных заведениях Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана», - сообщила спикер.

Совместно с национальными и международными партнерами Казахстан планирует проведение международного форума, посвященного афганским женщинам и женщинам Центральной Азии в 2022 году, добавила Б. Кесебаева.

Казахстанский парламентарий также отметила, что в тесном сотрудничестве со страновым офисом ООН в Казахстане был реализован проект по содействию достижению «Цели устойчивого развития ООН до 2030 года», в рамках которого разработана методология проведения гендерной экспертизы стратегических планов и бюджетных программ, которая может быть использована при планировании бюджетов всех уровней с учетом их гендерно-чувствительных компонентов.

«Одним из немаловажных факторов по расширению экономических возможностей женщин должны стать такие национальные стратегии и механизмы социальной поддержки, как доступ к образованию на всех уровнях, во-вторых доступные и качественные услуги по уходу за детьми, а также схемы социальной защиты, включая пенсионное обеспечение, здравоохранение. В этом случае у женщин будет больше шансов и возможностей для начала успешного бизнеса», - резюмировала Балаим Кесебаева.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева отметила высокий уровень двустороннего сотрудничества наших стран.

«Недавно нашу страну посещал мой коллега г-н Ашимбаев, у нас есть договоренность с вашим руководителем нижней палаты г-ном Нигматулиным. Наше сотрудничество очень хорошо развивается в рамках стационарной комиссии по вопросам гендера при Администрации Президента РК. Я думаю, наше сотрудничество будет усиливаться, и мы здесь уже расширили круг нашего взаимодействия», - подчеркнула Т. Нарбаева.

Международный форум «Расширение экономических прав и возможностей женщин для устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане» проходит сегодня в Ташкенте в рамках деятельности недавно созданного Диалога женщин-лидеров Центральной Азии. Организаторами выступили Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Программа развития ООН при поддержке Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Мероприятие проведено в целях обмена мнениями и передовым опытом по вопросам развития женского предпринимательства, установления прямых контактов, определения наиболее перспективных направлений взаимодействия и налаживания сотрудничества и делового партнерства между женщинами-предпринимателями из Казахстана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.



