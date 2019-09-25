Опыт хорватской полиции изучили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошла встреча с международным экспертом, специальным советником министра внутренних дел Республика Хорватия Филипом Драговичем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Переход работы казахстанской полиции на сервисную модель, реформирование полиции и перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили на встрече с международным экспертом, специальным советником министра внутренних дел Республика Хорватия Филипом Драговичем.

Зарубежного гостя приветствовал глава ведомства генерал – майор Берик Билялов, а участие в обсуждении также приняли программный ассистент Программы развития ООН в Республике Казахстан Жулдыз Жунусова, заместитель начальника Департамента кадровой работы МВД РК Нурлан Рамазанов, представители Консультативно – совещательного органа при департаменте полиции Жалгасбек Сулейменов и Даутбек Нургалиев, руководители служб и территориальных подразделений.

Открывая совещание, Берик Билялов подчеркнул, что целью визита Филипа Драговича является оказание консультативной помощи по модернизации органов внутренних дел, возможность поделиться передовым опытом при переходе на сервисную модель, которая на территории Республики Хорватия действует на протяжении уже нескольких лет.

«На сегодняшний день для повышения уровня доверия граждан, своевременного реагирования на их обращения, обеспечения открытости и прозрачности правоохранительного органа в департаменте полиции и во всех районных подразделениях работают фронт-офисы, в которых созданы все условия для оперативного консультирования граждан по всем вопросам», - отметили в ведомстве.

Во время своего выступления зарубежный гость Филип Драгович рассказал о работе полиции Республики Хорватия, в частности - в рамках существующей сервисной модели. Международный эксперт поделился опытом реформирования МВД Хорватии с 1995 года, подробнее остановившись на таких крупных проектах, как «Проект СОЛВ», предусматривающий ликвидацию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, проектов «Общественная полиция» и «Предотвращение преступлений». К слову, именно они и представляют собой модель сервисной полиции в Республике Хорватия.

По итогам рабочего совещания стороны выразили уверенность, что сотрудничество продолжится.